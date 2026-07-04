Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
Mundial 2026
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Espectaculos

Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial y selló su clasificación a la próxima ronda. Una vez más, la audiencia no quiso perderse el partido y las distintas señales televisivas registraron números altos de rating.

Hoy 07:04

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, en un partido para el infarto que se definió con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero. Con este triunfo, la Selección selló su clasificación a los octavos de final, donde el próximo martes 7 de julio se medirá ante Egipto. Pero el otro partido también se jugó en el rating, donde Telefe y TyC Sports volvieron a ser las señales más elegidas por el público durante la transmisión del encuentro.

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Según los datos registrados a las 19:06, a seis minutos del comienzo, Telefe lideró cómodamente la franja con 31.7 puntos de rating, mientras que TyC Sports marcó 18.0 puntos, consolidando también una importante audiencia durante la transmisión del encuentro.

A las 19:22, el encendido televisivo volvió a mostrar una clara diferencia entre señales: Telefe lideró con 34.2 puntos de rating, consolidando su dominio en la franja, mientras que TyC Sports alcanzó 17.8 unidades.

A las 19:36, pocos minutos después del 1 a 0 de Argentina con gol de Messi, el rating se mantuvo en niveles muy altos: el canal líder alcanzó 34.8 puntos de rating, mientras que la señal deportiva registró 17.8 unidades.

A las 20:12 el canal líder del prime time alcanzó 35.1 puntos de rating, consolidando su dominio durante la transmisión del encuentro, mientras que TyC Sports se mantuvo en 17 unidades, sosteniendo una audiencia constante a lo largo del partido.

A las 20:34, Telefe marcó 34.7 puntos de rating, mientras que TyC Sports registró una leve suba en comparación con la medición anterior, con un incremento de algunas centésimas, para ubicarse finalmente en 17.8 puntos.

A las 20:59, con el empate consumado de Cabo Verde, Telefe alcanzó un pico de 35.5 puntos de rating, mientras que TyC Sports registró 17.5 unidades en la misma franja.

Con el partido entrando en su tramo decisivo y apenas unos minutos antes del nuevo empate de Cabo Verde, a las 21:15 hs Telefe marcó 35.1 puntos de rating y TyC Sports 17.1, en una muestra de que la expectativa del público se mantuvo firme mientras el resultado seguía abierto.

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