Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
X
País

Impactante choque en la General Paz: un auto se incrustó en una estación de servicio y se incendió

El siniestro ocurrió a la altura de Jorge Chávez, mano al Río de la Plata. Tres hombres sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Santojanni.

Hoy 08:09

Tres personas resultaron heridas este sábado por la madrugada luego de que un auto se despistara, ingresara a una estación de servicio sobre la avenida General Paz, chocara contra una isla de carga y se incendiara parcialmente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de la Plata. Según las primeras informaciones, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido al volante, perdió el control del vehículo e ingresó a la estación de servicio.

En su recorrido, el auto impactó contra una isla de carga, destruyó una base de hormigón y luego embistió a un Volkswagen Gol que se encontraba detenido cargando combustible. En ese vehículo viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

Tras el impacto, el Peugeot 207 se prendió fuego de manera parcial. Como consecuencia del accidente, el conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registró un segundo choque en el acceso a la misma estación de servicio. El hecho fue protagonizado por un Audi A1 y, de acuerdo con las primeras versiones, no tendría relación con el siniestro anterior.

Según trascendió, el Audi habría sido embestido por otro vehículo que escapó del lugar antes de que pudiera ser identificado. Las circunstancias de ambos episodios son investigadas para determinar cómo ocurrieron.

TEMAS Accidente de Tránsito
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino
  2. 2. El plantel de Inglaterra llegó a México bajo un clima muy hostil y un impactante operativo de seguridad
  3. 3. Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026
  4. 4. "Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral
  5. 5. “No trabajo con él ni por 10 mil dólares”: Flavio Mendoza fulminó a Mariano Iúdica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT