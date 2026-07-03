Güemes visita a Nueva Chicago con la necesidad de volver al triunfo

El Gaucho reanudará su participación en la Primera Nacional este sábado por la fecha 19. El equipo de Pablo Martel buscará cortar la mala racha y salir de la zona de descenso.

Hoy 09:04

Tras el receso en la Primera Nacional, Güemes volverá a la competencia este sábado cuando visite a Nueva Chicago por la fecha 19 de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 15.30 y representa una oportunidad importante para que el conjunto santiagueño comience a revertir su delicada situación en la tabla de posiciones.

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El Gaucho atraviesa un presente complicado en el campeonato. Actualmente ocupa el 17° puesto, penúltimo en la Zona B y en puestos de descenso, con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Además, llega golpeado luego de acumular dos caídas consecutivas, la última de ellas por 3 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Desde la llegada de Pablo Martel al banco de suplentes, el equipo no logró encontrar la regularidad esperada. Bajo su conducción, Güemes disputó cinco encuentros, con un saldo de dos triunfos y tres derrotas, números que reflejan la necesidad de sumar puntos para escapar de los últimos lugares.

Pensando en la segunda rueda del certamen, la dirigencia comenzó a reforzar el plantel. Ya fueron confirmadas las incorporaciones de Lucas Guiñazú, defensor, e Iván Ortigoza, delantero, mientras continúan las gestiones para sumar más nombres. Hasta el momento, no se registraron bajas oficiales en el plantel azulgrana.

Por su parte, Nueva Chicago tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto de Mataderos se ubica en el 11° lugar con 22 unidades, luego de cosechar cinco victorias, siete empates y cinco derrotas. Además, acumula dos fechas sin ganar, con un empate y una derrota en sus últimas presentaciones, por lo que también buscará reencontrarse con la victoria ante su público.

El encuentro contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien estará acompañado por Sebastián Raineri y Federico Lapalma como asistentes, mientras que Alejandro Scionti será el cuarto árbitro. Para Güemes será un partido clave en sus aspiraciones de permanencia y una buena oportunidad para comenzar la segunda parte del torneo con el pie derecho.