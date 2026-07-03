Colapinto llegó 12° en la carrera sprint de Silverstone que ganó Antonelli

El piloto argentino mejoró dos lugares tras largar 14° en la primera competencia del fin de semana en Gran Bretaña; al mediodía será la clasificación.

Hoy 08:54

Kimi Antonelli se quedó con la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Silverstone, después de un intenso duelo inicial con Lewis Hamilton.

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El italiano de Mercedes logró superar a la Ferrari del heptacampeón mundial en los primeros giros, a partir de una mejor administración de la batería y la potencia de su monoplaza. Desde allí, impuso un fuerte ritmo y se encaminó hacia su primer triunfo en una Sprint de F1.

Antonelli completó las 17 vueltas de competencia con una ventaja de 2s7 sobre Hamilton, quien finalizó segundo ante su público en Silverstone. Además, el joven piloto registró el récord de vuelta en el último giro de la prueba.

El tercer lugar fue para el vigente campeón mundial Lando Norris, de McLaren, quien en la parte media de la carrera logró prevalecer sobre George Russell, de Mercedes.

Detrás se ubicó Charles Leclerc, con la otra Ferrari, mientras que Max Verstappen terminó sexto con Red Bull en una Sprint complicada. El neerlandés, al igual que su compañero Isack Hadjar, tuvo inconvenientes técnicos que condicionaron su rendimiento.

El Top 10 lo completaron Oscar Piastri, Liam Lawson, Isack Hadjar y Arvid Lindblad. Hadjar, que llegó a caer hasta el 13° puesto en el inicio, logró recuperarse y terminó noveno, aunque sobre el cierre protagonizó un incidente con Lawson.

Más atrás llegaron los Alpine de Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, en los puestos 11° y 12°, respectivamente. El piloto nacional había tenido una buena largada y llegó a avanzar hasta el noveno lugar por algunos metros, tras superar a los Racing Bulls y al propio Hadjar.

Sin embargo, con el correr de las vueltas, el A526 de Colapinto no pudo sostener el ritmo inicial, una situación similar a la que padeció su compañero de equipo. Finalmente, ambos Alpine terminaron fuera de la zona de puntos y a más de cuarenta segundos del ganador.

La Sprint dejó a Antonelli como gran protagonista del sábado en Silverstone, en una jornada que confirmó el buen presente de Mercedes y volvió a exponer las dificultades de Alpine para mantenerse competitivo en ritmo de carrera.