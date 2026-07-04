Manuel Adorni tiene prohibido salir del país por pedido de la Justicia

El juez federal Ariel Lijó ordenó que informe si pretende abandonar el territorio nacional, en cuyo caso será evaluado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está envuelto.

Hoy 09:50

Un paso más de la Justicia hacia la situación procesal de Manuel Adorni: en el marco de la investigación en su contra, que además involucra pesquisas a su esposa y su hermano, se le prohibió la salida del país. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Según supo este medio, el juez federal Ariel Lijó ordenó que informe si pretende abandonar el territorio nacional, en cuyo caso será evaluado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está envuelto. La medida fue firmada a última hora del viernes y es un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria del exfuncionario. Los peritajes sobre el exjefe de Gabinete incluyen sus gastos corrientes, sus viajes internos y al exterior del país y la adquisición de propiedades, además de las diferencias patrimoniales registradas en sus declaraciones juradas.

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La Justicia investiga un presunto viaje de Manuel Adorni a Aruba

En el marco de la causa que investiga los viajes de Manuel Adorni, la Justicia suma un nuevo destino e investiga un presunto viaje del jefe de Gabinete a Aruba. En este escenario, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen para solicitar nuevas medidas al juez federal Ariel Lijo.

En detalle, el pedido del fiscal incluye una serie de medidas para profundizar la investigación, entre las que se encuentra el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria del avión involucrado en el caso.