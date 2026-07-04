“Casa del mal”: hallaron a 16 niños viviendo en condiciones extremas en Estados Unidos

El fiscal general de Ohio, describió la escena como una de las más impactantes que presenció a lo largo de su carrera. Los niños vivían en "condiciones que nadie puede imaginar".

Hoy 10:20

Un estremecedor caso de maltrato infantil conmociona a Estados Unidos luego de que las autoridades encontraran a 16 niños viviendo en condiciones de extrema precariedad dentro de una vivienda del estado de Ohio. Cuatro adultos fueron detenidos y enfrentan cargos por poner en peligro la vida de menores.

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El operativo se llevó a cabo el martes 30 de junio en una casa ubicada en la pequeña localidad de Hamden, donde agentes de la Oficina de Investigaciones de Ohio y del departamento del sheriff local descubrieron a los menores en un ambiente que calificaron como "deplorable".

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, describió la escena como una de las más impactantes que presenció a lo largo de su carrera y aseguró que los niños vivían en "condiciones que nadie puede imaginar, mucho menos para un menor". Incluso definió el lugar como una muestra de "mal absoluto".

Los detenidos fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. Todos enfrentan cargos por poner en riesgo a menores con graves consecuencias físicas, un delito considerado de segundo grado en ese estado.

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Los 16 niños, de entre un año y medio y 18 años, presentaban un delicado estado de salud. Varios requirieron atención médica urgente y dos de ellos debieron ser trasladados en helicóptero a centros especializados en traumatología debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no se confirmó si los menores tienen vínculo familiar entre sí. También descartaron que se trate de un caso de trata de personas y explicaron que los adultos detenidos no residían en la zona, sino que aparentemente se encontraban de paso.

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La investigación continúa y los investigadores realizaron nuevos allanamientos en la vivienda para recolectar pruebas. Los cuatro acusados deberán comparecer ante la Justicia, mientras la Fiscalía aseguró que buscará que "se haga justicia por estos niños".

La localidad de Hamden, donde ocurrió el hecho, tiene menos de mil habitantes y se encuentra a unos 100 kilómetros al sudeste de la ciudad de Columbus.