Buscan a "Pepinillo", un perrito de un niño con autismo que se perdió en La Banda

La mascota desapareció el viernes por la tarde en el barrio Los Lagos. La familia pidió la colaboración de los vecinos para encontrarla, ya que el pequeño está muy angustiado por su ausencia.

Hoy 11:07

Una familia bandeña vive horas de profunda angustia tras la desaparición de "Pepinillo", el perrito de un niño con autismo, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relataron sus familiares, la mascota se perdió alrededor de las 14 en inmediaciones de las calles Iturbe y Jujuy, en el barrio Los Lagos, de la ciudad de La Banda.

El animal no llevaba collar al momento de extraviarse. Es de pelaje marrón con distintas tonalidades y responde al nombre de "Pepinillo", por lo que esperan que alguien pueda reconocerlo y ayudar a que regrese con su familia.

Desde entonces, el pequeño dueño del perro permanece muy angustiado. Sus familiares explicaron que mantiene un fuerte vínculo con la mascota y que no deja de preguntar por ella, por lo que apelaron a la solidaridad de los vecinos para dar con su paradero.

Quienes hayan visto a "Pepinillo" o puedan aportar algún dato sobre dónde se encuentra pueden comunicarse al +54 9 223 533-7029. Cualquier información puede ser de gran ayuda para que el perrito vuelva a su hogar.