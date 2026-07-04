River oficializó el regreso de Rafael Santos Borré: “El Comandante en casa”

El delantero colombiano firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en el quinto refuerzo del equipo de Eduardo Coudet. Vuelve a Núñez tras su paso por Inter de Porto Alegre.

Hoy 12:23

River Plate anunció oficialmente este sábado el regreso de Rafael Santos Borré, uno de los futbolistas más identificados con el ciclo más exitoso de los últimos años en Núñez. El delantero colombiano firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y comenzará su segundo ciclo en el club.

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La presentación llegó con un mensaje cargado de nostalgia e ilusión para los hinchas: “El Comandante en casa”. Desde el club también difundieron un video con goles y grandes momentos de su primera etapa, en la que convirtió 55 tantos en 149 partidos y fue el máximo goleador de la primera era de Marcelo Gallardo.

Borré se transformó así en el quinto refuerzo de River en este mercado de pases, después de las llegadas de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán. Su regreso se concretó tras el acuerdo con Inter de Porto Alegre, en una operación cercana a los 2,5 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

El delantero ya superó la revisión médica y pasó por las oficinas del Monumental para sellar su vínculo. Ahora se sumará al plantel que conduce Eduardo Coudet, quien lo conoce bien tras haberlo dirigido en el club brasileño.

El propio Borré reconoció que la presencia del Chacho fue importante para tomar la decisión de regresar. “Es un entrenador competitivo, que le gusta ganar, imponerse. Eso fue importante para tomar la decisión de venir. Y que esté River en el medio lo hace mucho más fácil. Estamos armando un gran equipo. Tengo mucha ilusión”, expresó.

A los 30 años, el atacante vuelve a Núñez después de una temporada en la que disputó 28 partidos con Inter de Porto Alegre, marcó nueve goles y aportó dos asistencias.

“Vuelve un futbolista con muchísima más experiencia y personalidad dentro del campo. Con una visión diferente del juego, de los espacios. La carrera te lo va dando. Cuando me fui era muy chico. Vengo un poco más completo”, sostuvo el colombiano en sus primeras declaraciones tras el regreso.

La vuelta de Borré se da en un momento de rearmado para River, que viene de cerrar la parte europea de la pretemporada con el empate 2-2 ante Flamengo en Portugal y ahora regresará a Buenos Aires para continuar los trabajos en el River Camp.

El delantero también se refirió a la posibilidad de volver a compartir equipo con Juan Fernando Quintero, actualmente enfocado en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

“Con Juan tenemos una excelente relación y sé que es un jugador muy diferencial donde está. Ahora está enfocado en el Mundial, esperemos que nos siga dando muchas alegrías y que después tengamos la oportunidad de venir a compartir juntos acá”, afirmó.

Con su regreso, River suma experiencia, jerarquía y una referencia ofensiva conocida por el hincha. Borré vuelve con el desafío de convertirse en el goleador que busca Coudet para la segunda parte del año.