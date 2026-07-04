Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida tras ir a ver el partido de la Selección en Belgrano

La menor fue vista por última vez el viernes. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires activó el protocolo de búsqueda y pidió la colaboración de la comunidad.

Hoy 13:30

La Policía de la Ciudad busca a Josefina Flores, una adolescente de 15 años, que desapareció este viernes en el barrio porteño de Belgrano. Su familia perdió contacto con ella minutos antes de las 20 y desde entonces no volvió a saber de su paradero.

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Según contaron sus familiares, Josefina estaba en la casa de una amiga y, alrededor de las 19, poco antes de que comenzara el partido de la Selección argentina, decidió irse sola.

El último contacto con la adolescente, que es hija de un capitán retirado del Ejército Argentino, fue a las 19.50, sin saber que ya no se encontraba en la casa de su amiga. Después de ese intercambio dejaron de recibir respuestas a sus mensajes y la última conexión registrada en su celular fue a las 20.06.

Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia y la Policía de la Ciudad inició un operativo de búsqueda. La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia, mientras que la Comisaría Vecinal 13C también participa de las tareas para dar con su paradero.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Según informó Noticias Argentinas, las imágenes permitieron establecer que la adolescente fue registrada por última vez alrededor de las 19 en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en el barrio de Belgrano.

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Josefina nació el 2 de agosto de 2010 y la causa fue caratulada como averiguación de paradero.