Colapinto, desconcertado tras el despiste en Silverstone: “Fue rarísimo”

El piloto argentino quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña y reconoció que todavía no encuentra una explicación para la pérdida de control del Alpine.

Hoy 14:23

Franco Colapinto no pudo completar una vuelta rápida en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q1, en una jornada marcada por un despiste que lo dejó con mucha bronca y desconcierto.

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El piloto argentino perdió el control de su Alpine A526 en su último intento de vuelta rápida, cuando buscaba mejorar su registro para avanzar al segundo corte clasificatorio en el circuito de Silverstone. Tras la sesión, admitió que todavía no tiene una explicación clara sobre lo ocurrido.

“Todavía no sé por qué perdí el control de la parte trasera de esa manera. Es un poco difícil saber qué pudo haber pasado. Revisé algunos datos, pero no todos”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

El despiste se produjo en una curva de alta velocidad, cuando el auto perdió repentinamente estabilidad, hizo un trompo y terminó fuera de la pista. La situación dejó al argentino sin margen para completar una vuelta competitiva y lo condenó a largar desde el fondo.

“Fue rarísimo. Parece lo de Max en Austria. Doblé y, apenas doblé, perdí de golpe la parte trasera. No entiendo bien por qué pasó, la razón todavía no la sé. Vamos a mirar la data e intentar entender un poco. Es una curva que se hace a fondo y es muy raro lo que pasó. Ahora toca intentar entenderlo”, analizó.

Más allá de la decepción por la eliminación temprana, Colapinto remarcó que el auto había mostrado una mejoría respecto de la carrera Sprint, lo que hizo todavía más frustrante el desenlace de la clasificación.

“Es una pena porque me sentía mejor. Habíamos hecho cambios positivos después de la carrera Sprint, en la que había encontrado un buen ritmo. Hoy fue un día muy malo de vuelta”, lamentó el piloto de Alpine.

Con este resultado, Colapinto deberá afrontar una carrera cuesta arriba en Silverstone, donde intentará recuperar terreno desde el fondo de la grilla en el Gran Premio de Gran Bretaña.