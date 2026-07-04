Inés García comparte el origen de su relación con Lamine Yamal

Inés García, influencer española, rompió el silencio sobre su relación con Lamine Yamal, desmintiendo rumores y revelando el verdadero inicio de su romance con el delantero del Barcelona.

Hoy 15:27

Inés García, reconocida influencer española, ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Lamine Yamal, una de las estrellas del FC Barcelona y de la Selección Española de fútbol. Tras semanas de especulaciones en redes sociales, la joven de 21 años compartió detalles en un video de TikTok.

La primera vez que la pareja fue vista públicamente fue durante unas vacaciones en Grecia en mayo de este año, sin embargo, García aclaró que su romance comenzó mucho antes de esa aparición. En su video, la influencer afirmó: "Nos conocimos por redes sociales".

La historia de su relación es menos dramática de lo que muchos podrían imaginar. Inés desmintió rumores sobre un encuentro fortuito en un restaurante, explicando que su conexión surgió a través de plataformas digitales, algo bastante común en la actualidad.

García también reveló que el romance había estado en desarrollo durante un tiempo considerable antes de hacerse público. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree", aseguró, enfatizando que no hubo prisa en el desarrollo de su relación.

La influencer mencionó que la relación se construyó con paciencia, lo cual fue crucial para el fortalecimiento de su vínculo. "No ha sido muy rápida. Al contrario, fue bastante lenta. Hablamos muchísimo antes de vernos", explicó.

Actualmente, Inés acompaña a Lamine Yamal durante la Copa del Mundo, disfrutando de la experiencia junto a familiares del futbolista. "Lo estamos pasando genial. Vamos a ganar el Mundial", expresó con entusiasmo.

Inés García ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre moda y estilo de vida. A pesar de su creciente fama, la pareja mantiene parte de su relación en un ámbito privado, evitando exhibiciones excesivas en redes sociales.