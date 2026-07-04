Continúan abiertas las inscripciones para el Curso de Excel Básico para Principiantes

La capacitación está dirigida a personas sin conocimientos previos y comenzará el 17 de julio. Las clases se dictarán los sábados y los cupos son limitados.
La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda informa que continuarán abiertas las inscripciones del Curso de Excel Básico para Principiantes, una propuesta de formación orientada a quienes buscan aprender a utilizar esta herramienta de manera práctica y sencilla, sin necesidad de contar con conocimientos previos.
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Las clases comenzarán el 17 de julio y se dictarán todos los sábados en la Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda, situada sobre la Av. Besares y la calle Garay.
El curso está diseñado para que los participantes incorporen habilidades esenciales aplicables al estudio, el trabajo, los emprendimientos y la organización de las tareas cotidianas.
Durante las clases se abordarán contenidos como la creación y edición de planillas, el uso de fórmulas básicas para realizar cálculos, la organización de datos, la elaboración de tablas y el formato de documentos, brindando competencias altamente valoradas en los ámbitos laboral y académico.
La capacitación tendrá una modalidad práctica y contará con acompañamiento personalizado, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo.
La actividad es arancelada y los cupos son limitados. Por lo tanto, los interesados pueden solicitar mayor información e inscribirse comunicándose al 3856-22-5258.