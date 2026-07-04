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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
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Locales

Se refuerzan los trabajos de mantenimiento de los sistemas de desagote en La Banda

La Secretaría de Obras Públicas lleva adelante tareas de limpieza y desobstrucción en distintos sectores de la ciudad para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.

Hoy 16:03

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó durante la semana trabajos integrales de limpieza y mantenimiento de bocas de tormentas y bombas de desagote ubicadas en diferentes sectores de la ciudad.

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El personal del área inició dichas tareas de mantenimiento en calle Arribeños y en la intersección de Alem y San Isidro que cumplen la función primordial de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos.

Uno de los principales trabajos se concentra en la desobstrucción de desagües y bocas de tormenta, donde la acumulación de hojas y ramas propias de la época genera dificultades adicionales en el drenaje.

Los equipos trabajan de manera permanente retirando hojas, residuos y elementos que impiden el normal funcionamiento de los sistemas pluviales. En este sentido se informó que se continúa controlando y coordinando estas tareas en distintos barrios de la ciudad, con personal y maquinaria.

Finalmente, se solicitó la colaboración de los vecinos no arrojando residuos en la vía pública, respetando los horarios de recolección domiciliaria de residuos y haciendo un uso responsable de los contenedores ubicados en sectores estratégicos de la ciudad.

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