Presentaron el programa "Ajedrez Educativo en las Escuelas" de Monte Quemado

La iniciativa, coordinada por el profesor Facundo Boggetti, alcanzará a diversas instituciones educativas con el objetivo de fomentar el desarrollo intelectual, la convivencia y el pensamiento estratégico.

Hoy 15:22

Monte Quemado dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la educación con la presentación del programa "Ajedrez Educativo en las Escuelas", una iniciativa impulsada por la Municipalidad que busca incorporar el ajedrez como herramienta pedagógica para potenciar el aprendizaje, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

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El lanzamiento fue encabezado por el intendente Ing. Felipe Cisneros, acompañado por el profesor Facundo Boggetti, quien estará a cargo de llevar adelante el programa en los establecimientos educativos participantes.

En el marco de la presentación, se realizó la entrega de kits de ajedrez a las instituciones que formarán parte de esta primera etapa: el Colegio Fray J. G. Baldán, el Colegio San Francisco Solano, la Escuela N.º 421 "Madame Curie", la Escuela N.º 313 "Santa Rosa de Lima", la Escuela N.º 1187 "El Canal" y la Escuela N.º 336 "Francisco Pizarro".

A través de esta propuesta, el municipio apuesta a promover el desarrollo de habilidades cognitivas, la concentración, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la convivencia, utilizando el ajedrez como una herramienta educativa que favorece el crecimiento integral de niñas, niños y adolescentes.