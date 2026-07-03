En vivo: Canadá y Marruecos dan inicio a los octavos del Mundial 2026

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|3
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Las selecciones se enfrentarán este sábado desde las 14 en el Houston Stadium. El ganador avanzará a la próxima instancia y se cruzará con el vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.
El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este sábado tendrá un atractivo cruce entre Canadá y Marruecos, que buscarán un lugar en los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 14.00 (hora argentina) en el Houston Stadium y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.
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