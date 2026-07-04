Hombre detenido por robo de vehículo en El Carmen tras ser golpeado por vecinos

Un hombre fue detenido por la Policía en El Carmen tras ser sorprendido robando un vehículo por vecinos que lo redujeron a golpes.

Hoy 14:39

Un incidente de robo de vehículo tuvo lugar recientemente en la ciudad de El Carmen, donde un hombre fue sorprendido sustrayendo bienes de un automóvil utilitario. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.50 en una calle del barrio María.

Los vecinos, alertados por el Sistema de Emergencias 911, intervinieron rápidamente al observar la presencia de un sujeto sospechoso. Un grupo de personas logró reducir al ladrón antes de que pudiera escapar, entregándolo a las autoridades policiales que llegaron al lugar.

Al arribo de la Seccional 8°, los efectivos encontraron a un hombre de 35 años con signos de agresión y rastros de sangre en su rostro. Este individuo había sido sometido por los vecinos que lo sorprendieron en el acto delictivo.

Un testigo, un hombre de 33 años, detalló que el ladrón intentó escapar mientras robaba bienes de un Renault Kangoo estacionado, lo que motivó la intervención de la comunidad. La acción vecinal fue decisiva para evitar que el delincuente huyera.

Tras la detención, los policías trasladaron al sospechoso a la Seccional 8°, donde quedó a disposición de la Justicia. Este procedimiento fue parte de un esfuerzo más amplio para combatir el delito en la región.

El propietario del vehículo afectado formalizó la denuncia correspondiente. Las actuaciones complementarias fueron asignadas a la misma sede policial, bajo la supervisión del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.