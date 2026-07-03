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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 12º
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Somos Deporte

En vivo: Sarmiento enfrenta a Defensores de Vilelas con el objetivo de extender su gran momento en el Federal A

El Profe atraviesa una racha de seis victorias consecutivas y buscará seguir escalando posiciones en la Zona 2 cuando visite este sábado al conjunto chaqueño por la 16ª fecha del campeonato.

Hoy 17:24

Sarmiento de La Banda intentará prolongar su excelente presente en el Torneo Federal A cuando visite este sábado a Defensores de Vilelas, en un encuentro correspondiente a la 16ª fecha de la Zona 2. El partido se jugará desde las 15.30 en territorio chaqueño y representa una nueva oportunidad para que el conjunto santiagueño continúe consolidándose entre los protagonistas del certamen.

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