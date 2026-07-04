La confesión de Vozinha sobre Messi que emocionó a todos: “Nunca voy a olvidar sus palabras”

Tras convertirse en una de las figuras del partido ante Argentina, el arquero de Cabo Verde reveló el intercambio que tuvo con Lionel Messi al término del encuentro.

Hoy 14:00

Lionel Messi volvió a demostrar que su grandeza trasciende lo que hace dentro de la cancha. Luego de la sufrida victoria de la Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026, el capitán argentino tuvo un gesto que emocionó a Vozinha, la gran figura del conjunto africano.

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El experimentado arquero fue uno de los responsables de que el partido llegara al tiempo suplementario. Con varias atajadas decisivas, incluso frente a Messi, mantuvo con vida a su selección, que estuvo muy cerca de dar uno de los grandes batacazos del torneo.

Tras el encuentro, Vozinha reveló el diálogo que mantuvo con el rosarino y que difícilmente olvide.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”.

El arquero explicó que esas palabras tuvieron un enorme significado para él. “Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí. Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’”, reveló emocionado.

Además, contó que aprovechó el momento para pedirle un recuerdo del partido.

“Luego le pedí su camiseta del partido. Él sonrió y dijo: ‘Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios’. Momentos como este los recordaré toda la vida”.

Más allá de la eliminación, Cabo Verde cerró una Copa del Mundo histórica. En su primera participación en un Mundial, la selección africana logró superar la fase de grupos y alcanzó por primera vez una instancia eliminatoria. Durante el torneo compitió de igual a igual ante potencias y dejó una imagen que fue elogiada.

La actuación de Vozinha fue uno de los grandes motivos del reconocimiento que recibió el equipo. Sus intervenciones evitaron una derrota más amplia y convirtieron al arquero en una de las figuras del partido.