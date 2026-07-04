Se suspendió el entrenamiento de la Selección Argentina por las tormentas en Miami

La práctica fue cancelada debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica. Los jugadores trabajarán en el gimnasio tras la victoria ante Cabo Verde y la clasificación a los octavos de final del Mundial.

Hoy 13:44

La Selección Argentina debió modificar su planificación este sábado en Miami. El entrenamiento matutino previsto después de la sufrida victoria por 3-2 ante Cabo Verde fue suspendido debido a las tormentas que afectan a la ciudad estadounidense.

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Por el protocolo que rige en Estados Unidos ante la presencia de actividad eléctrica, el plantel no realizará trabajos en campo y llevará adelante tareas en el gimnasio.

El equipo de Lionel Scaloni tenía previsto entrenarse desde las 11.15 hora local, 13.15 de Argentina, luego del intenso desgaste que significaron los 120 minutos disputados en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La idea inicial del cuerpo técnico era dividir los trabajos. Los futbolistas que jugaron más de media hora ante Cabo Verde iban a realizar ejercicios regenerativos, mientras que aquellos que tuvieron poca o nula participación iban a completar una práctica más intensa en campo.

Además, el cuerpo técnico iba a seguir de cerca la evolución de tres jugadores que terminaron con molestias físicas tras la clasificación a octavos de final.

Uno de ellos es Facundo Medina, quien debió salir acalambrado sobre el final del tiempo regular. También será evaluado Enzo Fernández, que terminó con calambres aunque pudo completar el partido.

El otro caso a seguir es el de Nicolás González, quien se torció el tobillo durante el alargue y permaneció algunos minutos tendido en el campo de juego.

La suspensión del entrenamiento obliga a reorganizar la recuperación del plantel en una etapa clave del torneo. Argentina viene de conseguir una clasificación dramática ante Cabo Verde y ahora deberá preparar el cruce de octavos de final ante Egipto.

El próximo desafío de la Albiceleste será el martes, desde las 13.00 hora argentina, en Atlanta, donde buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.