Boca disputó dos amistosos con Defensa y Justicia: qué equipos paró Arruabarrena

El Xeneize jugó dos encuentros de pretemporada en Casa Amarilla con equipos mixtos.

Hoy 12:02

Boca comenzó a sumar rodaje en plena pretemporada. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentó a Defensa y Justicia en Casa Amarilla, en una jornada pensada para probar variantes, darle minutos al plantel y empezar a sacar conclusiones de cara al reinicio de la competencia.

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Mientras el Mundial 2026 continúa su marcha, el Xeneize no afloja en su preparación. El cuerpo técnico decidió utilizar dos equipos mixtos frente al Halcón, sin dar todavía señales definitivas sobre cuál será el once principal para los próximos compromisos.

Una de las novedades de la jornada fue Leandro Lozano, lateral derecho que llegó en este mercado de pases desde Argentinos Juniors y que busca ganarse un lugar desde la pretemporada.

En esa misma posición también tuvo minutos Dylan Gorosito, juvenil que viene pidiendo pista y al que Arruabarrena quiere seguir de cerca durante esta etapa de preparación.

En el primero de los encuentros, que terminó igualado 1-1, Boca formó con Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

El gol del Xeneize fue convertido por Ángel Romero, mientras que Camilo Rey Domenech ingresó como suplente en lugar de Kevin Zenón.

Segundo amistoso: Ganó Boca 1- 0

Con algunos titulares más, el segundo partido terminó con victoria 1-0 del equipo xeneize, que formó con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El gol lo convirtió Merentiel tras una asistencia del pibe Flores.

Después de estas pruebas en Casa Amarilla, Boca tiene previsto disputar otro amistoso el próximo miércoles en Salta, ante Athletico Paranaense. Allí, Arruabarrena podría mostrar un equipo más cercano al que imagina como base titular.

El mercado de pases también sigue siendo un punto clave para el club. Por ahora, Leandro Lozano es la cara nueva que ya trabaja con el grupo, aunque Boca mantiene gestiones abiertas para seguir reforzando el plantel.

Otro nombre que aparece en el horizonte es el del arquero colombiano Álvaro Montero, proveniente de Vélez. El futbolista fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 y, una vez finalizada su participación, se espera que regrese a Buenos Aires para firmar su contrato y ser presentado oficialmente.

En tanto, las negociaciones por Sebastián Villa continúan en stand by, aunque todavía latentes. Desde Boca consideran que la operación está encaminada para que el delantero pueda iniciar un segundo ciclo en el club, tras su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza.

La posible vuelta de Villa genera resistencia en una parte importante de los hinchas, debido a su salida conflictiva de la institución, el juicio laboral y sus coqueteos con River en el pasado.

Por lo pronto, Arruabarrena sigue trabajando con el material disponible y utiliza cada prueba de pretemporada para evaluar alternativas. Boca busca llegar con ritmo, refuerzos y una idea más definida al reinicio de la competencia.