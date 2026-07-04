“Messi histeriqueando…”: el comentario de Tamara Pettinato que desató críticas en redes

Tras el triunfo de la Selección argentina, Lionel Messi saludó a Sofía Martínez en un gesto distendido, pero la interpretación de la conductora generó un fuerte revuelo.

Hoy 12:45

Tras la agónica victoria de la Selección argentina frente a Cabo Verde, Lionel Messi vivió un simpático momento con Sofía Martínez.

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El jugador saludó a la periodista con un beso para despejar rumores de “mala onda” y Tamara Pettinato tomó el gesto con doble intención. Sus palabras terminaron desatando un escándalo en las redes.

“Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy”, escribió junto a una imagen del deportista sonriendo mientras dialogaba con la periodista de Telefe.

La hija de Roberto Pettinato también comparó la cara de Leo con otro momento en el que habló solo con cronistas varones, dando a entender que con ellos estuvo mucho más serio.

En X no tardaron en defenestrar a Tamara, a quien le recordaron su escena en el despacho del expresidente Alberto Fernández.

“Messi actuó como un hombre respetuoso con una mujer. Me da la impresión de que ella interpreta todo desde un lugar de coqueteo que es lo únicoque sabe ella hacer”, “Es asqueroso lo que hace esta mina”, “¿Con qué cara habla Tamara? Caradura y mala leche", fueron algunas de las opiniones que se leyeron.