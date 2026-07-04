Messi bromeó con los jugadores de Cabo Verde: “Me pidieron la camiseta, adentro me cagan a patadas”

El capitán argentino se sacó fotos con futbolistas del seleccionado africano tras la victoria por 3-2 y luego dejó una autocrítica sobre el rendimiento de la Selección: “Perdimos la pelota y no pudimos presionar bien”.

Hoy 11:10

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Después del sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste tuvo un gesto con varios futbolistas del conjunto africano y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

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En la zona mixta, jugadores de Cabo Verde esperaron al rosarino para pedirle fotos y recuerdos tras el partido. Messi accedió a cada pedido y, entre risas, lanzó una broma sobre la intensidad del encuentro: “Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja”.

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La escena reflejó el respeto y la admiración que genera el capitán argentino incluso entre sus rivales. El gesto se dio después de un partido muy exigente, en el que Argentina debió jugar 120 minutos para sellar su pase a los octavos de final.

Messi volvió a ser determinante para el equipo de Lionel Scaloni. Abrió el marcador, llegó a los 20 goles en Copas del Mundo y además participó en las acciones de pelota parada que terminaron siendo decisivas para la clasificación argentina.

Tras el encuentro, el capitán también destacó la importancia de esa vía para destrabar el partido. “Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar”, afirmó.

Más allá de la alegría por el triunfo, Messi fue autocrítico con el desarrollo del juego y reconoció que la Selección tuvo momentos de desconexión. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Encontramos el primer gol, pero después perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, analizó.

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El capitán valoró el triunfo, pero dejó en claro que el equipo deberá corregir varios aspectos de cara a la próxima instancia. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio, desde las 13, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.