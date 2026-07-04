Messi bromeó con los jugadores de Cabo Verde: “Me pidieron la camiseta, adentro me cagan a patadas”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Messi bromeó con los jugadores de Cabo Verde: “Me pidieron la camiseta, adentro me cagan a patadas”

El capitán argentino se sacó fotos con futbolistas del seleccionado africano tras la victoria por 3-2 y luego dejó una autocrítica sobre el rendimiento de la Selección: “Perdimos la pelota y no pudimos presionar bien”.

Hoy 11:10

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Después del sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste tuvo un gesto con varios futbolistas del conjunto africano y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

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En la zona mixta, jugadores de Cabo Verde esperaron al rosarino para pedirle fotos y recuerdos tras el partido. Messi accedió a cada pedido y, entre risas, lanzó una broma sobre la intensidad del encuentro: “Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja”.

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La escena reflejó el respeto y la admiración que genera el capitán argentino incluso entre sus rivales. El gesto se dio después de un partido muy exigente, en el que Argentina debió jugar 120 minutos para sellar su pase a los octavos de final.

Messi volvió a ser determinante para el equipo de Lionel Scaloni. Abrió el marcador, llegó a los 20 goles en Copas del Mundo y además participó en las acciones de pelota parada que terminaron siendo decisivas para la clasificación argentina.

Tras el encuentro, el capitán también destacó la importancia de esa vía para destrabar el partido. “Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar”, afirmó.

Más allá de la alegría por el triunfo, Messi fue autocrítico con el desarrollo del juego y reconoció que la Selección tuvo momentos de desconexión. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Encontramos el primer gol, pero después perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, analizó.

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El capitán valoró el triunfo, pero dejó en claro que el equipo deberá corregir varios aspectos de cara a la próxima instancia. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio, desde las 13, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

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