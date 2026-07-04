La impactante diferencia de valor entre Paraguay y Francia, rivales en los octavos del Mundial

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El plantel de la Albirroja tiene un precio de mercado casi diez veces menor que el del conjunto galo.
Paraguay irá por otro batacazo en el Mundial 2026. Después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania por penales, la Albirroja enfrentará a Francia en los octavos de final, en un cruce que también expone una impactante diferencia económica entre ambos planteles.
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Según los valores publicados por Transfermarkt, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro tiene una cotización total de 153,65 millones de euros, mientras que el plantel francés alcanza los 1.520 millones de euros. La diferencia es casi diez veces mayor a favor del conjunto europeo.
El contraste es todavía más llamativo si se mira jugador por jugador. Kylian Mbappé, la máxima figura de Francia, tiene un valor de mercado de 180 millones de euros, una cifra que supera por sí sola al plantel completo de Paraguay.
En el caso paraguayo, los futbolistas más cotizados son Omar Alderete y Julio Enciso, ambos valuados en 25 millones de euros. Es decir, Mbappé vale aproximadamente siete veces más que cada uno de los jugadores más caros de la Albirroja.
El dato económico potencia la expectativa alrededor del partido, pero también marca el tamaño del desafío para el equipo de Alfaro, que regresó a una Copa del Mundo después de tres ediciones y ahora buscará igualar su mejor actuación histórica: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010.
El plantel paraguayo cuenta con seis futbolistas que juegan en la Primera División Argentina: Orlando Gill, José Canale, Alexandro Maidana, Matías Galarza, Álex Arce y Gabriel Ávalos. Con ese grupo y una identidad competitiva marcada, la Albirroja intentará volver a romper los pronósticos.
Del otro lado estará una Francia que llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo europeo fue campeón del mundo en 2018, subcampeón en Qatar 2022 y buscará alcanzar su tercera final consecutiva en la última Copa del Mundo de Didier Deschamps como entrenador.
El encuentro entre Paraguay y Francia se jugará este sábado 4 de julio, desde las 18:00 hora argentina, en el Estadio Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Canadá o Marruecos por un lugar en las semifinales.