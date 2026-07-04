Quién es Mohamed Salah, el héroe nacional de Egipto que quiere convertirse en verdugo de Argentina

El Faraón será la gran bandera del seleccionado africano en los octavos de final del Mundial 2026. A los 34 años, llega como líder y con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la gloria y una fuerte conexión con su pueblo natal.

Hoy 09:55

Mohamed Salah será uno de los grandes focos del cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, símbolo absoluto de los Faraones, mantiene viva la ilusión de su país después de la clasificación ante Australia por penales y ahora buscará dar el golpe frente al equipo de Lionel Scaloni.

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A los 34 años, Salah llega a esta instancia como una estrella consagrada, pero también como un futbolista que todavía persigue un gran objetivo con su selección: dejar a Egipto en lo más alto de una Copa del Mundo.

Su camino hasta convertirse en una figura internacional estuvo marcado por el sacrificio. Nacido en Nagrig, el 15 de junio de 1992, de joven viajaba durante horas en transporte público para entrenarse en Arab Contractors, club ubicado en El Cairo, a unos 130 kilómetros de su pueblo.

El pequeño “Mo” debía combinar varios transportes para llegar a destino y, durante esa etapa, asistía al colegio solo por la mañana para poder llegar a las prácticas. “No tenía nada que hacer. Solo jugaba al fútbol y me encantaba, era mi vida”, recordó alguna vez el propio Salah.

En sus primeros años en inferiores, incluso jugó como lateral izquierdo. Sin embargo, un entrenador juvenil advirtió que su velocidad podía explotarse mejor en ataque y lo adelantó como extremo. Ese cambio fue clave para que empezara a surgir el futbolista que luego brillaría en Europa.

Su debut en primera llegó en la temporada 2009/10 y rápidamente se consolidó como titular. Pero la tragedia del estadio Port Said, en 2012, provocó la suspensión de la liga egipcia. En ese contexto, el Basilea de Suiza organizó un amistoso ante la selección egipcia Sub-23 y Salah aprovechó su oportunidad: ingresó en el complemento y marcó dos goles.

El club suizo lo invitó a entrenarse durante una semana y luego le ofreció un contrato por cuatro años. En Europa, su crecimiento fue inmediato: se destacó en competencias continentales y llamó la atención de grandes equipos, entre ellos Chelsea, donde llegó en 2013.

Su paso por el club londinense no fue el esperado. Con pocas oportunidades bajo la conducción de José Mourinho, fue cedido a Fiorentina. En Italia recuperó protagonismo, se ganó el cariño de los hinchas y luego encontró en Roma el impulso definitivo.

En la capital italiana explotó como figura: disputó 83 partidos, convirtió 34 goles y dio 18 asistencias. Ese rendimiento sedujo al Liverpool, donde terminó de transformarse en una leyenda mundial.

Su legado en los Reds es enorme. Salah cerró una etapa histórica en el club inglés con 257 goles, el tercer registro más alto en la historia de la institución, según destacó el propio Liverpool al repasar su ciclo de nueve temporadas en Anfield.

En Inglaterra formó un tridente inolvidable junto a Sadio Mané y Roberto Firmino, tuvo como gran mentor a Jürgen Klopp y conquistó títulos de enorme peso, entre ellos la Premier League y la Champions League.

Con la selección de Egipto, Salah también construyó una historia de enorme impacto emocional. Debutó en 2011 y tuvo uno de sus momentos más recordados en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, cuando convirtió de penal ante Congo en el minuto 90 y le dio a su país la clasificación mundialista después de 28 años de ausencia.

La experiencia en Rusia, sin embargo, estuvo marcada por la frustración. Egipto, dirigido entonces por el argentino Héctor Cúper, no pudo mostrar su mejor versión y Salah llegó condicionado por una lesión en el hombro sufrida en la final de la Champions League ante Real Madrid.

También tuvo campañas importantes en la Copa Africana de Naciones, donde fue subcampeón en 2017 y 2021. La revancha mundialista llegó rumbo a 2026, cuando volvió a comandar a Egipto hacia la cita máxima.

En el actual Mundial, el crack fue clave para que su selección avanzara. Ante Australia, jugó todo el partido pese a molestias físicas y convirtió en la tanda de penales que le dio a Egipto el pase a octavos de final.

Pero Salah no solo es una figura por lo que hace dentro de la cancha. En Egipto también es reconocido por su costado solidario y por las ayudas que realizó en Nagrig, su pueblo natal. Entre otras acciones, colaboró con una estación de ambulancias, una escuela y otras obras comunitarias.

También se hizo conocida una historia que refleja su perfil fuera del fútbol: en una oportunidad perdonó a un ladrón que había robado dinero del auto de su padre y, en lugar de castigarlo, le dio efectivo para que pudiera comenzar una nueva vida.

Ahora, con Egipto entre los 16 mejores del Mundial 2026, Salah afronta otro desafío enorme. Frente a la Selección Argentina, el Faraón buscará convertirse en el gran verdugo de la Albiceleste y seguir alimentando el sueño de todo un país.