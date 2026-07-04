Argentina se queda en Miami y ya prepara el cruce con Egipto por los octavos del Mundial

después del sufrido triunfo ante Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni continuará con los entrenamientos antes de viajar a Atlanta para enfrentar al seleccionado africano.

Hoy 09:21

La Selección Argentina ya cambió el chip después de la agónica victoria por 3-2 ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras el desgaste de un partido que se definió en el alargue, el equipo de Lionel Scaloni permanecerá en Miami para continuar con los entrenamientos.

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El cuerpo técnico comenzará a preparar el cruce de octavos de final ante Egipto, que viene de eliminar a Australia por penales. El partido se disputará el próximo martes en Atlanta.

Luego del intenso encuentro ante el conjunto africano, una de las prioridades de Scaloni será evaluar el estado físico de varios futbolistas que terminaron con molestias. El objetivo es administrar cargas, recuperar energías y llegar de la mejor manera al próximo compromiso.

Argentina tenía previsto permanecer en Miami antes de trasladarse hacia Atlanta, ciudad que será sede del duelo por un lugar en los cuartos de final. El viaje está programado para las próximas horas, en la antesala de un nuevo partido de eliminación directa.

El triunfo ante Cabo Verde dejó a la Albiceleste con sensaciones mezcladas: la clasificación quedó asegurada, pero el equipo debió jugar 120 minutos y sufrió más de lo esperado para avanzar de ronda.

Ahora, el foco estará puesto en la recuperación del plantel y en el análisis de Egipto, un rival que llega motivado después de imponerse en una definición por penales.

La Selección Argentina volverá a tener poco margen de descanso en una etapa decisiva del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde cada detalle físico y táctico puede marcar la diferencia.