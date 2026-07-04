Clima en Termas de Río Hondo: un fin de semana con sol y temperaturas agradables

Hoy, los termenses experimentarán un clima nublado con temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia días más soleados en el horizonte.
En el día de hoy, Termas de Río Hondo se encuentra bajo un cielo nublado, con una temperatura actual de 5.5 °C que se siente como 3.6 °C. Esta situación se debe a la alta humedad del 80% y un viento leve que sopla del noreste a 8.3 km/h.
La jornada de hoy promete ser parcialmente nublada, con una mínima de 4.5 °C y una máxima que alcanzará los 15.4 °C. Los termenses deberán abrigarse, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas.
A partir de mañana, el clima comenzará a mejorar notablemente. Se espera un día soleado el 5 de julio, con temperaturas que oscilarán entre los 5.8 °C y los 14 °C. Esto marcará el inicio de un fin de semana más cálido y agradable para los habitantes de la ciudad.
El pronóstico del tiempo para el lunes 6 de julio muestra continuidad en el buen clima, con un cielo totalmente despejado y temperaturas que variarán entre 6.2 °C y 16.2 °C. Sin duda, será una excelente oportunidad para que los termenses disfruten al aire libre.
En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es nublado y fresco, pero las temperaturas mejorarán notablemente en los próximos días. Para hoy Sábado 4 de julio de 2026, se prevé una temperatura mínima de 4.5 °C y una máxima de 15.4 °C, mientras que el pronóstico para mañana indica un día soleado con mínimas de 5.8 °C y máximas de 14 °C.
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