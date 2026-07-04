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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
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Clima en Termas de Río Hondo: un fin de semana con sol y temperaturas agradables

Hoy, los termenses experimentarán un clima nublado con temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia días más soleados en el horizonte.

Hoy 08:01

En el día de hoy, Termas de Río Hondo se encuentra bajo un cielo nublado, con una temperatura actual de 5.5 °C que se siente como 3.6 °C. Esta situación se debe a la alta humedad del 80% y un viento leve que sopla del noreste a 8.3 km/h.

La jornada de hoy promete ser parcialmente nublada, con una mínima de 4.5 °C y una máxima que alcanzará los 15.4 °C. Los termenses deberán abrigarse, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas.

A partir de mañana, el clima comenzará a mejorar notablemente. Se espera un día soleado el 5 de julio, con temperaturas que oscilarán entre los 5.8 °C y los 14 °C. Esto marcará el inicio de un fin de semana más cálido y agradable para los habitantes de la ciudad.

El pronóstico del tiempo para el lunes 6 de julio muestra continuidad en el buen clima, con un cielo totalmente despejado y temperaturas que variarán entre 6.2 °C y 16.2 °C. Sin duda, será una excelente oportunidad para que los termenses disfruten al aire libre.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es nublado y fresco, pero las temperaturas mejorarán notablemente en los próximos días. Para hoy Sábado 4 de julio de 2026, se prevé una temperatura mínima de 4.5 °C y una máxima de 15.4 °C, mientras que el pronóstico para mañana indica un día soleado con mínimas de 5.8 °C y máximas de 14 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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