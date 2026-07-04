La Banda se prepara para un fin de semana fresco: pronóstico para hoy Sábado 4 de julio de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un fin de semana fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 4.8 °C y los 17.6 °C. El clima se presenta parcialmente nublado y soleado en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran con un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 7.2 °C que se siente como 5 °C. La humedad es del 76%, mientras que el viento sopla a una velocidad de 11.5 km/h desde el noreste.

Para este sábado 4 de julio de 2026, se espera que las temperaturas varíen entre los 4.8 °C y los 16.3 °C. A medida que avance el día, el clima se mantendrá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un ambiente fresco pero agradable para disfrutar al aire libre.

El domingo, los bandeños podrán disfrutar de un clima soleado, con temperaturas que irán desde los 5.5 °C hasta los 13.8 °C. Este cambio en la condición climática promete un día ideal para realizar actividades al aire libre.

El lunes 6 de julio, el sol seguirá brillando sobre La Banda, con un pronóstico de mínima de 5.7 °C y máxima de 17.6 °C. Con estos valores, se espera que la sensación térmica sea más cálida, permitiendo disfrutar de un ambiente veraniego a pesar de la temporada de invierno.

En resumen, el clima actual en La Banda es fresco y parcialmente nublado, mientras que el pronóstico para los próximos días indica un gradual aumento en las temperaturas y cielos despejados. Se prevén mínimas de 4.8 °C y máximas de hasta 17.6 °C en el inicio de la semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.