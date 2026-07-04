Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
X
Mundo

La Justicia brasileña extendió sin plazo la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal resolvió que el exmandatario continúe bajo arresto domiciliario por razones de salud. Cumple una condena de 27 años por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Hoy 16:41

La Justicia de Brasil resolvió mantener por tiempo indefinido la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que persisten las razones médicas que motivaron el beneficio otorgado meses atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue adoptada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien dispuso que el exmandatario, de 71 años, continúe cumpliendo la condena en su residencia de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones presidenciales de 2022, y desde marzo permanece bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.

El beneficio había sido concedido inicialmente por 90 días, con el objetivo de permitir su recuperación de un cuadro de neumonía. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el magistrado evaluó los informes médicos y concluyó que correspondía mantener la medida.

En la resolución, Alexandre de Moraes reconoció que el estado de salud del exmandatario mostró una evolución favorable, tanto respecto de la neumonía como de otras patologías que presenta. No obstante, consideró que la continuidad del régimen domiciliario sigue siendo la alternativa más adecuada.

El fallo sostiene que la extensión del beneficio constituye una medida "razonable, adecuada y proporcional", por lo que determinó que Bolsonaro continúe bajo arresto domiciliario sin fijar una fecha límite para su finalización.

TEMAS Jair Bolsonaro
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino
  2. 2. El plantel de Inglaterra llegó a México bajo un clima muy hostil y un impactante operativo de seguridad
  3. 3. Marruecos eliminó a Canadá con una goleada y es el primer clasificado a los cuartos del Mundial
  4. 4. "Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral
  5. 5. Sorpresivo final: un hincha británico se perdió 10 días durante su viaje al Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT