La Justicia brasileña extendió sin plazo la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal resolvió que el exmandatario continúe bajo arresto domiciliario por razones de salud. Cumple una condena de 27 años por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Hoy 16:41

La Justicia de Brasil resolvió mantener por tiempo indefinido la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que persisten las razones médicas que motivaron el beneficio otorgado meses atrás.

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La decisión fue adoptada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien dispuso que el exmandatario, de 71 años, continúe cumpliendo la condena en su residencia de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones presidenciales de 2022, y desde marzo permanece bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.

El beneficio había sido concedido inicialmente por 90 días, con el objetivo de permitir su recuperación de un cuadro de neumonía. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el magistrado evaluó los informes médicos y concluyó que correspondía mantener la medida.

En la resolución, Alexandre de Moraes reconoció que el estado de salud del exmandatario mostró una evolución favorable, tanto respecto de la neumonía como de otras patologías que presenta. No obstante, consideró que la continuidad del régimen domiciliario sigue siendo la alternativa más adecuada.

El fallo sostiene que la extensión del beneficio constituye una medida "razonable, adecuada y proporcional", por lo que determinó que Bolsonaro continúe bajo arresto domiciliario sin fijar una fecha límite para su finalización.