Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 9º
X
Policiales

Feroz pelea entre mujeres empañó los festejos por el triunfo de la Selección en Añatuya

El violento episodio ocurrió en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano, donde una multitud celebraba la victoria de la Selección Argentina. La Policía debió intervenir para controlar la situación.

Hoy 11:27

Lo que debía ser una noche de festejos por el triunfo de la Selección Argentina terminó con escenas de tensión y violencia en la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano, donde cientos de vecinos se habían congregado para celebrar la victoria del combinado nacional. En medio de la multitud, dos mujeres comenzaron a enfrentarse a golpes y, en cuestión de segundos, otras personas se sumaron al altercado.

La pelea quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los involucrados intercambian golpes y empujones en plena calle, mientras los presentes intentaban apartarse y otros registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Ante la escalada del conflicto, efectivos policiales que se encontraban afectados al operativo de seguridad debieron intervenir para separar a los agresores y restablecer el orden.

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron la pelea y tampoco se informó sobre personas demoradas o denuncias radicadas por el hecho.

El violento incidente opacó una jornada que había comenzado con alegría y celebración, en el marco de los festejos por una nueva victoria de la Selección Argentina.

TEMAS Añatuya
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofi Martínez quedó muda tras la inesperada frase de un famoso argentino
  2. 2. El plantel de Inglaterra llegó a México bajo un clima muy hostil y un impactante operativo de seguridad
  3. 3. Rating: cuánto midió Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026
  4. 4. "Si te saludo porque te saludo": el gesto de Messi con Sofi Martínez que fue viral
  5. 5. Sorpresivo final: un hincha británico se perdió 10 días durante su viaje al Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT