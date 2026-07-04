Feroz pelea entre mujeres empañó los festejos por el triunfo de la Selección en Añatuya

El violento episodio ocurrió en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano, donde una multitud celebraba la victoria de la Selección Argentina. La Policía debió intervenir para controlar la situación.

Hoy 11:27

Lo que debía ser una noche de festejos por el triunfo de la Selección Argentina terminó con escenas de tensión y violencia en la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano, donde cientos de vecinos se habían congregado para celebrar la victoria del combinado nacional. En medio de la multitud, dos mujeres comenzaron a enfrentarse a golpes y, en cuestión de segundos, otras personas se sumaron al altercado.

La pelea quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los involucrados intercambian golpes y empujones en plena calle, mientras los presentes intentaban apartarse y otros registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Ante la escalada del conflicto, efectivos policiales que se encontraban afectados al operativo de seguridad debieron intervenir para separar a los agresores y restablecer el orden.

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron la pelea y tampoco se informó sobre personas demoradas o denuncias radicadas por el hecho.

El violento incidente opacó una jornada que había comenzado con alegría y celebración, en el marco de los festejos por una nueva victoria de la Selección Argentina.