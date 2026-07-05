Buscan a Minine, un gato que se extravió en el barrio Cabildo

Su familia pide ayuda para encontrarlo. El animal está castrado y fue visto por última vez en la zona del barrio Cabildo, en la ciudad Capital.

Hoy 00:28

Una familia santiagueña busca intensamente a Minine, un gato que se extravió en el barrio Cabildo de la ciudad Capital.

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Según indicaron sus dueños, el animal está castrado y desde que desapareció no lograron dar con su paradero, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para poder encontrarlo.

Minine es un gato de pelaje claro, tirando a naranja o colorado, con zonas blancas en el rostro y las patas. Su familia se encuentra preocupada por su ausencia y pidió a los vecinos del sector estar atentos ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo.

Quienes lo hayan visto o puedan brindar información sobre su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos 3854712471 o 3854984391, para que Minine pueda regresar a su hogar.