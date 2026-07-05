Detenidos por el homicidio de Marta Azucena Migliorini en Banda del Río Salí

El homicidio de Marta Azucena Migliorini, de 65 años, fue confirmado por el Ministerio Fiscal tras su hallazgo en su vivienda del barrio Aeropuerto, donde presentaba signos de violencia extrema.

Hoy 01:10

El Ministerio Fiscal investiga el homicidio de Marta Azucena Migliorini, una mujer de aproximadamente 65 años, quien fue hallada sin vida en su domicilio situado en el barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí. La escena del crimen se ubica en las calles Trelew y Corrientes.

El descubrimiento del cuerpo se produjo alrededor de las 19:00 horas del viernes 3 de julio, cuando un sobrino de la víctima, preocupado por no poder comunicarse con ella, decidió visitar su hogar. Al no obtener respuesta y encontrar todo cerrado, ingresó a la vivienda tras romper una puerta, hallando a la mujer sin vida.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale y el auxiliar Miguel Fernández, se hizo presente en la escena del crimen. Se realizó una intervención por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

Según las primeras investigaciones, la víctima mostraba signos de haber sido atada, golpeada y herida con un arma blanca. Los peritos estiman que llevaba varias horas fallecida al momento del hallazgo.

Familiares de la señora Migliorini informaron que un día antes, ella había mencionado haber observado a personas merodeando por la tapia de su vivienda, lo que generó preocupación al no poder contactarse con ella posteriormente. Además, un testigo declaró haber escuchado a perros ladrar de manera insistente y haber visto a un vecino cerca del domicilio.

Tras recolectar esta información, la policía detuvo a un hombre que había sido visto en las cercanías, encontrando en su poder las llaves del automóvil de la víctima. Este sospechoso fue aprehendido, y según sus declaraciones, había ingresado al inmueble acompañado por otros individuos, entre ellos un menor de edad, quienes también fueron detenidos.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores notaron que el lugar estaba revuelto y presentaba múltiples manchas de sangre en diversos ambientes. La principal hipótesis que se maneja en la investigación es que el crimen se llevó a cabo durante un robo violento. Desde la Fiscalía se ha indicado que el hecho fue perpetrado con extrema violencia y se continúan realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.