Detenido un hombre por robo en un local de ropa en Salta

Un hombre de 31 años fue arrestado tras romper la ventana de un local de ropa en Salta y sustraer prendas del establecimiento.

Hoy 01:14

En un incidente ocurrido en el barrio Parque General Belgrano, un delincuente de 31 años rompió la ventana de un local de ropa y se apoderó de diversas prendas. Este acto delictivo fue rápidamente denunciado por los propietarios del comercio, quienes facilitaron información clave para la investigación.

Las imágenes obtenidas a través de cámaras de seguridad del establecimiento resultaron fundamentales para identificar al autor del robo. Gracias a estas pruebas visuales, los efectivos de la Comisaría N° 14 de Barrio Castañares pudieron actuar con rapidez y efectividad.

El delincuente fue posteriormente demorado, y las autoridades recuperaron no solo las prendas sustraídas, sino también otros elementos que habían sido robados del local. Este tipo de delitos afecta no solo a los comerciantes, sino también a la seguridad del barrio.

La intervención de la Fiscalía Penal correspondiente ha sido crucial en este caso, asegurando que se tomen las medidas adecuadas para abordar el delito. La colaboración entre los propietarios del negocio y las fuerzas de seguridad ha demostrado ser efectiva en la lucha contra el robo.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad en los comercios, así como la necesidad de contar con sistemas de vigilancia adecuados para prevenir futuros robos. La comunidad local se mantiene alerta ante estos actos delictivos.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación para determinar si el detenido está involucrado en otros delitos similares en la región. Se espera que este caso sirva de ejemplo para disuadir a posibles delincuentes en el futuro.