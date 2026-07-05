El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 5 de julio: frío, cielo mayormente nublado y máxima de 15°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con bajas temperaturas y se mantendrá sin probabilidades de lluvias. El lunes continuará el frío, con una mínima de 1°C y una máxima de 16°C.

Hoy 01:44

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 5 de julio una jornada fría en Santiago del Estero, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, y sin probabilidades de precipitaciones.

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La temperatura mínima prevista será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde. Para la madrugada se espera una temperatura cercana a los 6°C, que descenderá a 3°C durante la mañana.

Hacia la tarde, el termómetro llegaría a los 15°C, en el momento más templado del día, mientras que por la noche se ubicará alrededor de los 9°C.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. En tanto, los vientos soplarán del sector este, sudeste y sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el lunes, el organismo nacional prevé otra jornada fría, con una mínima de 1°C y una máxima de 16°C, por lo que las bajas temperaturas seguirán marcando el inicio de la semana en la provincia.