México e Inglaterra van por el boleto a cuartos del Mundial en un choque imperdible

El Tri recibe al seleccionado europeo en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre llega invicto y sin goles en contra, mientras que los ingleses buscarán afirmarse como candidatos.

Hoy 08:54

México e Inglaterra jugarán este domingo desde las 21.00, hora argentina, en el Estadio Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce cargado de historia, expectativa y con el clima como un factor a seguir de cerca.

El partido se disputará pese a las especulaciones por una posible tormenta eléctrica en la capital mexicana. El pronóstico marca nubosidad para la hora del encuentro, aunque con chances de tormentas en la previa, por lo que las autoridades seguirán de cerca la evolución del tiempo.

El Tri llega a esta instancia con una campaña impecable: cuatro victorias en la misma cantidad de partidos y sin recibir goles. El equipo de Javier Aguirre buscará meterse en los cuartos de final de una Copa del Mundo después de 40 años, una barrera que se transformó en una obsesión para el fútbol mexicano.

El local viene de mostrar solidez defensiva, eficacia y personalidad en un Mundial en el que el apoyo de su público también se convirtió en un factor clave. Ahora tendrá su desafío más exigente ante una potencia europea que buscará imponer jerarquía.

Del otro lado estará Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, que llega con la obligación de mejorar su imagen. Los Tres Leones vienen de evitar una eliminación sorpresiva ante RD Congo y necesitan una actuación convincente para sostener su condición de candidato.

El cruce también tiene un fuerte componente histórico: Inglaterra volverá al escenario donde en 1986 sufrió una de las páginas más recordadas de la historia mundialista, con la actuación inolvidable de Diego Armando Maradona en el triunfo argentino. Además, la altura de la Ciudad de México aparece como otro desafío físico para los europeos.

La posible formación de México sería con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

El probable once de Inglaterra tendría a Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El árbitro del encuentro será Alireza Faghani, designado por la FIFA para impartir justicia en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

El encuentro podrá verse por DSports, desde las 21.00, con el Estadio Ciudad de México como escenario de una noche que promete tensión, historia y un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.