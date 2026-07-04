Brasil y Noruega prometen un partidazo en octavos con Vinicius y Haaland como grandes figuras

La Verdeamarela enfrentará este domingo al seleccionado europeo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo se jugará desde las 17.00 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 08:54

Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo desde las 17.00, hora argentina, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. El partido contará con la transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a esta instancia después de una fase de grupos en crecimiento. En el debut igualó ante Marruecos, en el partido que aparecía como el más exigente del Grupo C, y luego respondió con dos goleadas por 3-0 frente a Haití y Escocia.

En los dieciseisavos de final, Brasil tuvo que trabajar más de la cuenta ante Japón. La Verdeamarela comenzó en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo y mostró toda su jerarquía ofensiva para dar vuelta la historia y avanzar de ronda.

Ahora tendrá una prueba de máxima exigencia ante Noruega, aunque contará con un Vinicius encendido. El delantero ya convirtió cuatro goles en el torneo y es el máximo anotador del equipo brasileño en esta Copa del Mundo.

Del otro lado estará un seleccionado noruego que también llega con confianza. En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y luego cayó 4-1 ante Francia en un partido que disputó con mayoría de suplentes.

En dieciseisavos, Noruega superó 2-1 a Costa de Marfil con un gol decisivo de Erling Haaland a los 86 minutos. El delantero del Manchester City volvió a aparecer en el momento justo y será la principal amenaza para la defensa brasileña.

El conjunto europeo también tendrá como líder futbolístico a Martin Odegaard, pieza clave en la generación de juego y en la conducción del equipo. Si Noruega quiere dar el golpe ante los pentacampeones, necesitará una actuación sólida y efectiva de sus principales figuras.

La probable formación de Brasil sería con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

La posible formación de Noruega sería con Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del Mundial, en una llave que promete intensidad, poder ofensivo y un duelo estelar entre dos nombres propios: Vinicius y Haaland.