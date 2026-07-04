En vivo: Franco Colapinto afronta el GP de Gran Bretaña largando desde el fondo en Silverstone

El piloto argentino partirá 19° este domingo tras una clasificación complicada y con el objetivo de una remontada con su Alpine. La carrera comenzará a las 11.

Hoy 11:57

Franco Colapinto tendrá este domingo un desafío cuesta arriba en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Después de una clasificación decepcionante en Silverstone, el argentino largará desde el 19° puesto con su Alpine A526 y necesitará una carrera sin errores para intentar escalar posiciones.

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El piloto de Pilar quedó eliminado en la Q1 luego de marcar un tiempo de 1m31s321. Durante buena parte de la tanda estuvo en zona de clasificación a la Q2, pero en los últimos minutos varios pilotos mejoraron sus registros y lo dejaron obligado a arriesgar en su último intento.

La vuelta decisiva terminó de la peor manera. En la curva 13 del circuito británico, Colapinto perdió el control del auto, protagonizó un fuerte despiste y se quedó sin chances de avanzar al segundo corte clasificatorio.

Con ese resultado, el argentino deberá partir desde el fondo de la grilla y buscar una remontada importante. Para meterse en zona de puntos, necesitará avanzar al menos nueve posiciones, en una carrera en la que la estrategia, el ritmo de carrera y la gestión de neumáticos serán determinantes.

El panorama llega en un momento irregular para Colapinto. Después de un buen inicio de temporada, su rendimiento bajó en las últimas fechas, en parte acompañado por la caída de performance de Alpine. En los tres Grandes Premios previos a Silverstone, el argentino solo pudo sumar un punto.

El contraste dentro del equipo también marca el desafío. Su compañero Pierre Gasly clasificó 12° y partirá mucho más cerca de la zona de puntos, con mejores chances de pelear por un resultado positivo para la escudería francesa.

En la parte alta de la grilla, el gran protagonista fue Andrea Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes logró la pole position con un tiempo de 1m28s111, superando por 175 milésimas al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

El top cinco de largada lo completarán Lewis Hamilton, con Ferrari; George Russell, con Mercedes; e Isack Hadjar, con Red Bull. Antonelli, líder del campeonato, llega además de ganar la carrera sprint del sábado, donde protagonizó un atractivo duelo con Hamilton.

La carrera del GP de Gran Bretaña se disputará este domingo desde las 11 de la mañana, hora argentina, en el circuito de Silverstone.

Así largarán en el GP de Gran Bretaña: