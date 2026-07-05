Gallardo habló de todo y volvió a expresar su amor por River: “Siempre voy a volver”

El Muñeco reflexionó sobre el final de su segundo ciclo en el Millonario, explicó por qué no se aferra a los cargos y contó cómo imagina su relación con el club en el futuro.

Hoy 09:04

Marcelo Gallardo volvió a hablar de River y dejó una frase que golpeó directo en la emoción de los hinchas: “Yo nunca me voy a ir de River”. A 129 días de haber cerrado su segundo ciclo como entrenador, el Muñeco analizó su salida y explicó cómo vive hoy su vínculo con el club.

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En una entrevista con ESPN, Gallardo dejó en claro que, más allá de no ocupar actualmente un cargo en la institución, su relación con el Millonario permanece intacta.

“Yo nunca me voy a ir de River. Por más que hoy no esté u otras veces no haya estado, nunca me voy a ir. Así que no lo puedo sacar a River de mi vida”, expresó el exentrenador.

El Muñeco también contó que le gustaría seguir acompañando al club desde otro lugar, sin que eso necesariamente implique volver a ocupar un cargo formal. “Me gustaría acompañarlo desde el lugar que sienta yo y en el momento que sienta yo que tengo que estar”, aseguró.

En ese sentido, Gallardo imaginó un regreso más cotidiano a la vida de River. Dijo que puede volver “como padre, buscando a mi hijo al colegio” o incluso ir a la cancha con sus hijos, sin que su presencia genere “ruido” o “alboroto”.

“Siempre voy a volver”, afirmó el ex DT, al remarcar que su conexión con el club no depende de estar sentado en el banco de suplentes.

Gallardo también hizo una fuerte autocrítica sobre el cierre de sus dos etapas como entrenador de River. En ese punto, reconoció que ambas despedidas llegaron en momentos deportivos adversos, algo que considera parte natural de la profesión.

“Yo las dos veces que me fui de River me fui perdedor. No se me caía ningún anillo por irme de esa manera, lo veía como algo mucho más natural: te vas cuando te toca perder”, sostuvo.

El entrenador explicó que no entiende su rol desde el apego al cargo, sino desde la convicción de sentirse representado por lo que propone y transmite.

“Eso de ‘esto es mío, yo me aferro a esto y hasta que no me vaya ganador, no me voy’ no va conmigo”, remarcó.

Por último, Gallardo fue contundente al describir el límite que lo lleva a tomar una decisión de salida: “Si no me siento bien, si veo que no estoy siendo representado por lo que yo manifiesto o pregono, me voy”.

Con sus declaraciones, el Muñeco volvió a dejar en claro que su historia con River no terminó con su salida del banco. Para Gallardo, el vínculo con el club sigue abierto, desde la memoria, la pertenencia y la posibilidad de volver cuando sienta que es el momento.