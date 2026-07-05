Encontraron muerto y semienterrado al joven que había desaparecido hacía una semana

Gastón Montenegro, de 25 años, fue hallado sin vida en Santa Fe. La Justicia investigaba si cuatro detenidos en una causa por presunta venta de drogas tenían relación con el crimen.

Hoy 13:28

La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro terminó con el peor desenlace. El joven de 25 años, que era intensamente buscado desde hacía una semana tras desaparecer en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una zona rural de Serodino.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento brindada por la Justicia a los medios locales, el cuerpo estaba semienterrado. A partir de ese hallazgo, la investigación quedó centrada en reconstruir qué ocurrió con el joven desde el momento en que fue visto por última vez hasta su muerte.

La desaparición de Montenegro había generado una fuerte preocupación entre sus familiares, quienes sostenían que existía una filmación en la que, presuntamente, se observaba cómo dos hombres armados lo obligaban a subir a un automóvil.

En el marco de la investigación, el lunes pasado se realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de droga.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores intentan establecer si los detenidos tuvieron participación directa en el crimen y cuál fue la secuencia de hechos que terminó con la muerte del joven.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del asesinato, cómo lo mataron y determinar las responsabilidades de los involucrados.