Condenan a trece años de prisión por abuso sexual en Jujuy

Un hombre fue condenado a trece años de prisión en Jujuy por graves delitos de abuso sexual cometidos contra su hija menor de edad, tras un juicio que evidenció el sufrimiento de la víctima.

Hoy 14:24

En un fallo contundente, el Tribunal en lo Criminal de Jujuy ha condenado a un hombre a trece años de prisión por ser hallado responsable de delitos graves contra la integridad sexual de su hija, quien era menor al momento de los hechos.

El Tribunal, presidido por el Juez Salvador Gustavo Ortiz y compuesto por los Jueces Vocales Martín de Athayde Moncorvo y Felicia Ester Barrios, recibió la acusación del fiscal Pablo Martín De Tezanos Pinto, de la Fiscalía de Violencia de Género, quien presentó un sólido caso ante la corte.

El acusado enfrentó cargos por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, abuso sexual simple agravado por el vínculo, y corrupción de menores agravada, todos en concurso real, conforme a la legislación vigente en el Código Penal de la Nación.

Durante el debate, el fiscal argumentó que las evidencias reunidas durante la investigación penal preparatoria eran suficientes para solicitar una pena de quince años de prisión, destacando la gravedad de los delitos cometidos.

Luego de deliberar, el Tribunal decidió por unanimidad condenar al hombre a trece años de prisión efectiva, aceptando la solicitud del Ministerio Público de la Acusación, y considerándolo responsable de los delitos imputados.

Además de la condena, se estableció la inhabilitación del condenado por el mismo período y la toma de una muestra genética que será enviada al Banco Nacional de Datos Genéticos, de acuerdo con la Ley 26.879 sobre delitos contra la integridad sexual.

Los abusos se prolongaron desde que la víctima tenía 13 años, y el tribunal valoró un episodio de hostigamiento que se extendió por más de ocho meses, donde el acusado utilizó llamadas telefónicas, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería para enviar contenido sexualmente explícito a su hija.