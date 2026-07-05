Argentina cambia de sede y Scaloni analiza variantes para enfrentar a Egipto

La Selección se entrenará este domingo en Miami y luego viajará rumbo a Atlanta, donde el martes jugará por los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 10:24

La Selección Argentina no tiene tiempo para relajarse. Después del sufrido triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, que se resolvió en el alargue y le dio el pase a los octavos de final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni continuará este domingo con los entrenamientos en Miami antes de viajar rumbo a Atlanta.

La jornada será de transición, pero también clave para el cuerpo técnico. Tras el desgaste de los 120 minutos disputados el viernes, la prioridad pasa por la recuperación física del plantel y por empezar a definir el equipo que enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio, desde las 13.00, hora argentina.

El entrenamiento será por la tarde y a puertas cerradas. Una vez finalizada la práctica, la delegación argentina emprenderá viaje hacia Atlanta, la nueva sede de la Albiceleste en esta etapa del torneo.

Scaloni sabe que la actuación frente a Cabo Verde dejó varios puntos para corregir. El equipo sufrió más de lo esperado, perdió control durante varios pasajes del partido y terminó resolviendo la clasificación con carácter, pelota parada y mucho desgaste.

Por eso, el entrenador analiza al menos tres modificaciones para el cruce ante Egipto, una por línea, aunque todavía no tomó decisiones definitivas.

La primera duda aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico podría recuperar la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien terminó acalambrado sobre el final del tiempo regular ante Cabo Verde. El defensor había sostenido el puesto durante la recuperación del jugador del Olympique de Lyon, pero ahora el cuerpo técnico evalúa volver al lateral habitual.

En el ataque, la pelea vuelve a estar abierta entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial con menos ritmo por una lesión en el tobillo, mientras que el Toro venía con una leve ventaja en el inicio del torneo. Sin embargo, su flojo partido en los dieciseisavos reactivó la competencia por el lugar junto a Lionel Messi.

También podría haber una variante en la mitad de la cancha. Leandro Paredes dejó una buena imagen con su ingreso ante Cabo Verde y tiene chances concretas de meterse en el once inicial. Si juega el volante de Boca, ocuparía el eje del mediocampo y Alexis Mac Allister podría soltarse más, después de actuar en una posición que no es la más habitual para él.

Otra alternativa es el ingreso de Nicolás González, quien le daría al equipo más intensidad y profundidad sin modificar demasiado el dibujo. En ese escenario, Thiago Almada aparece como uno de los futbolistas con más chances de salir del equipo.

El cuerpo técnico también seguirá de cerca el estado físico de los jugadores que terminaron tocados. Facundo Medina y Enzo Fernández finalizaron con calambres, mientras que Nicolás González sufrió una torcedura de tobillo durante el alargue.

Scaloni ya demostró en otros torneos que no duda en mover nombres o esquemas si considera que el equipo lo necesita. Lo hizo en Qatar 2022, cuando encontró variantes decisivas durante el camino al título, y ahora volverá a tener que ajustar detalles en plena etapa eliminatoria.

Con Atlanta como nuevo destino, después de pasar por Kansas, Dallas y Miami, la Selección Argentina iniciará una nueva etapa del Mundial con un objetivo claro: corregir errores, recuperar energías y seguir avanzando rumbo al sueño del bicampeonato.