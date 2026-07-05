VIDEO: se desplomó un escenario durante un concurso de K-pop y dos jóvenes cayeron al vacío

El accidente ocurrió en el evento La Plata Comic, ante decenas de espectadores. Las participantes fueron asistidas por personal de salud y se encuentran fuera de peligro.

Hoy 10:41

Dos participantes de un concurso de baile cayeron del escenario durante la segunda jornada de La Plata Cómic en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Un video mostró el momento en que la estructura se rompió en medio de una coreografía.

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Los organizadores aseguraron que los jóvenes, integrantes del grupo “Red”, fueron asistidos de inmediato y no sufrieron lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió el sábado, durante una de las competencias de baile de K-pop, que formaban parte de un evento dedicado al mundo del anime, el cosplay y la cultura pop que este fin de semana reunió a cientos de personas.

El momento quedó registrado por una cámara instalada sobre el escenario. En las imágenes se ve a tres participantes realizando la coreografía hasta que, de un segundo a otro, el piso se rompe y dos de ellos caen.

Según los testigos, la música se detuvo inmediatamente y varias personas se acercaron para ayudarlos.

El video comenzó a circular en las redes sociales y generó preocupación entre quienes estaban en el evento. Aunque en un primer momento trascendió que los bailarines habían perdido el equilibrio, las imágenes muestran que la caída se produjo porque parte del escenario cedió.