Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi cerraron un domingo difícil en Silverstone

Los pilotos argentinos completaron sus competencias en las categorías teloneras de la Fórmula 1 en Gran Bretaña.

Hoy 15:04

Los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi completaron este domingo su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, en un fin de semana exigente para las categorías teloneras de la Fórmula 1.

En la Fórmula 2, Nicolás Varrone, piloto de Van Amersfoort Racing, finalizó en el 13° puesto en la carrera dominical. El argentino había mostrado un buen ritmo y llegó a ilusionarse con pelear por los puntos, pero un roce en el tramo final terminó condicionando sus posibilidades.

Varrone largó desde el 19° lugar y tuvo una gran partida, que le permitió avanzar hasta el 12° puesto en apenas dos vueltas. Ya en el tercer giro comenzó a presionar al sueco Dino Beganovic en la lucha por el décimo lugar, aunque la falta de ritmo para concretar el sobrepaso lo llevó a buscar una estrategia diferente con su ingreso a boxes.

Tras la parada obligatoria, el argentino volvió a pista en el puesto 19 y comenzó una nueva remontada hasta ubicarse nuevamente cerca de la zona de puntos. Sin embargo, a dos vueltas del final, trazó mal una curva e impactó con la rueda trasera izquierda del tailandés Tasanapol Inthrapuvasak, de ART Grand Prix.

El contacto provocó una leve rotura en el alerón delantero de su auto, lo que le restó rendimiento y lo dejó sin margen para atacar en el cierre. Finalmente, Varrone cruzó la meta en el 13° lugar.

En la punta, el triunfo fue para el búlgaro Nikola Tsolov, de Campos Racing, quien sumó su tercera victoria consecutiva. Venía de ganar la feature race de Austria y la sprint del sábado en Silverstone.

El podio de la Fórmula 2 lo completaron el mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone, y el indio Kush Maini, de ART Grand Prix.

Por su parte, en la Fórmula 3, el ítalo-argentino Mattia Colnaghi terminó 21° con el auto de MP Motorsport. El piloto nacido en Monza, que representa a la bandera argentina, no logró sostener un ritmo competitivo y volvió a quedar lejos de los puntos.

Colnaghi había clasificado en el 14° puesto, a solo seis décimas de la pole, pero no pudo trasladar ese rendimiento a las carreras. Después de finalizar 15° en la sprint, tuvo una competencia dominical complicada por el desgaste de los neumáticos y la falta de ritmo.

Con el correr de las vueltas, el piloto de MP Motorsport fue cayendo en el clasificador y, sobre el final, también tuvo dificultades para mantener el auto dentro de los límites de pista, por lo que debió bajar el ritmo en algunas curvas para evitar una sanción.

El ganador de la carrera principal de la Fórmula 3 fue el italiano Matteo De Palo, de Trident, quien consiguió su primer podio de la temporada y lo transformó en victoria. Lo acompañaron en el podio el mexicano Ernesto Rivera, de Campos Racing, y el polaco Maciej Gladysz, de ART Grand Prix.

En el campeonato, Colnaghi continúa sin poder sumar desde la primera fecha de la temporada. Actualmente se ubica 25°, con un punto, y con diferencia respecto de sus compañeros de equipo.

Tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3 volverán a la actividad entre el 17 y el 19 de julio, en el exigente circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, uno de los trazados más largos, técnicos y complejos del calendario.

Allí, Varrone y Colnaghi buscarán recuperarse después de un fin de semana británico que dejó buenas señales parciales, pero resultados finales lejos de lo esperado.