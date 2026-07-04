En vivo: Brasil y Noruega prometen un partidazo en octavos con Vinicius y Haaland como grandes figuras

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
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|1
|1
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|1
|0
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|3
|3
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|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
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|2
|2
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
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|4
|-2
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|
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|1
|0
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|-3
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|GC
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|2
|1
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|2
|
|1
|1
|0
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|3
|1
|2
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|3
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|1
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|2
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|3
|3
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|0
|0
|2
|0
|8
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
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|4
|1
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|3
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|3
|5
|-2
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|4
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|0
|0
|2
|2
|5
|-3
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|5
|0
|5
|4
|2
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|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|
|2
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|3
|2
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|3
|4
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|2
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|2
|1
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|P
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La Verdeamarela enfrentará este domingo al seleccionado europeo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo se jugará desde las 17.00 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo desde las 17.00, hora argentina, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.
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