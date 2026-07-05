Escándalo Mundial: el goleador de Estados Unidos expulsado fue habilitado para jugar con Bélgica y Trump lo agradeció

Folarin Balogun, el delantero que vio la roja en los 16avos, podrá formar parte del equipo de Pochettino en los octavos.

Hoy 15:43

La FIFA tomó una decisión inesperada y habilitó a Folarin Balogun para jugar el partido entre Estados Unidos y Bélgica, por los octavos de final del Mundial 2026, pese a que el delantero había sido expulsado en el cruce anterior ante Bosnia y Herzegovina.

El atacante estadounidense, una de las grandes figuras del equipo de Mauricio Pochettino, había visto la tarjeta roja en los dieciseisavos de final y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión automática. Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción.

La determinación llegó apenas horas antes del encuentro ante Bélgica, que se disputará en Seattle, y generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol por tratarse de una medida poco habitual en una instancia decisiva de una Copa del Mundo.

Según explicó la FIFA, la suspensión automática de Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año, en virtud del Artículo 27 del Código Disciplinario. Esto significa que el jugador podrá estar disponible para el partido de octavos, aunque quedará bajo observación durante ese plazo.

En caso de que el delantero cometa una nueva infracción de gravedad similar durante ese período, la suspensión será revocada y la sanción pendiente deberá cumplirse, sin perjuicio de cualquier castigo adicional que pudiera recibir por una nueva falta.

De esta manera, el jugador fue sancionado por la expulsión, pero el cumplimiento del castigo quedó diferido. La decisión modifica por completo el panorama de Estados Unidos, que recupera a su principal carta ofensiva para un partido de eliminación directa.

Balogun, delantero del Mónaco, ya lleva tres goles en lo que va del Mundial y se convirtió en una pieza clave para el equipo de Pochettino, que viene de eliminar a Bosnia y busca meterse entre los ocho mejores del torneo.

La medida también tuvo una reacción política inmediata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión en su red social Truth Social y agradeció a la FIFA por “hacer lo correcto” y revertir lo que calificó como una “gran injusticia”.

Con Balogun habilitado, el posible once de Estados Unidos para enfrentar a Bélgica sería con Matt Freese; Antonee Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Serginho Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

La resolución de FIFA agrega un condimento extra a una previa ya cargada de tensión. Estados Unidos recupera a su goleador, mientras Bélgica deberá preparar el cruce sabiendo que el delantero finalmente estará disponible en un duelo clave del Mundial 2026.