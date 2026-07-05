Añatuya celebró sus 114 años con un emotivo acto, entrega de viviendas y anuncios de obras

Participaron autoridades provinciales y municipales, se entregaron subsidios, viviendas sociales y se destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Santiago del Estero.

Hoy 16:44

La ciudad de Añatuya celebró este domingo el 114° aniversario de su fundación con un acto protocolar realizado en el Centro de Convenciones Añatuya (CCA), que reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, junto al intendente Julio Ernesto Castro y el senador nacional José Emilio Neder. También participaron funcionarios del gabinete provincial, legisladores, concejales y representantes de distintos organismos.

El acto comenzó con el ingreso de las autoridades y el saludo a las banderas de ceremonia. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino y se realizó un minuto de silencio en memoria de los vecinos fallecidos y de las víctimas del reciente terremoto ocurrido en Venezuela. Posteriormente, el obispo de la Diócesis de Añatuya, José Luis Corral, brindó una invocación religiosa.

Durante la celebración, el intendente Castro entregó los decretos que declararon Huéspedes de Honor al vicegobernador y al senador nacional. A su vez, la Cámara de Diputados de la provincia y el Concejo Deliberante distinguieron a las autoridades y declararon de interés general el nuevo aniversario de la ciudad.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de subsidios y ayudas económicas destinadas a instituciones locales y de parajes vecinos. Además, se reconoció a los ganadores de las distintas actividades deportivas organizadas en el marco de los festejos y se entregaron certificados a las instituciones educativas que participaron del proyecto "Conociendo Nuestra Historia".

Otro de los anuncios importantes de la jornada fue la entrega de las llaves de seis viviendas sociales de prototipo ecológico, ubicadas en el barrio La Merced, destinadas a familias de la ciudad.

En el transcurso del acto también se proyectó un video institucional en el que se repasaron las principales obras concretadas durante el último año de gestión y aquellas que actualmente se encuentran en ejecución.

En su discurso, Julio Castro agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales, de las instituciones y de los vecinos que participaron de la celebración. Además, realizó un balance de su gestión, destacando avances en áreas como salud, educación, cultura, acción social y obras públicas, y remarcó el trabajo conjunto de la comunidad para el crecimiento de Añatuya.

Por su parte, el vicegobernador Carlos Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio. En ese sentido, sostuvo que las obras y acciones desarrolladas son el resultado de una tarea conjunta para brindar respuestas a las necesidades de la comunidad, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar acompañando el desarrollo de la ciudad.

La jornada concluyó con la interpretación del tradicional "Feliz Cumpleaños", el corte de las tortas aniversario y su posterior distribución entre los vecinos que participaron de los festejos por los 114 años de la Capital de la Tradición.