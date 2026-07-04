Mitre rescató un punto en el descuento ante All Boys en el debut del Pampa Biaggio

El Aurinegro lo perdía desde el primer tiempo en el estreno de su DT, pero lo buscó hasta el final y logró el 1-1 en el último minuto de juego con un gol de Machado.

Hoy 18:01

Mitre rescató este domingo un empate agónico ante All Boys en el marco de la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido que marcó el debut de Claudio “Pampa” Biaggio como entrenador del conjunto aurinegro.

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El encuentro se disputó en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, donde el equipo santiagueño buscaba volver al triunfo y empezar a cambiar el rumbo tras una racha negativa.

La visita golpeó primero a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Alexis Melo marcó el 1-0 para poner en ventaja al conjunto de Floresta.

Mitre tuvo chances para llegar al empate antes del descanso. A los 39 minutos, Marcos Machado quedó cerca de la igualdad, pero el arquero Nicolás Carrizo respondió de gran manera para sostener la ventaja de All Boys.

En el complemento, el Aurinegro volvió a insistir. Cerca de los 20 minutos, otra vez Machado tuvo una oportunidad tras un rebote, pero nuevamente ganó el duelo el golero visitante.

Cuando parecía que All Boys se llevaba los tres puntos de Santiago del Estero, apareció el desahogo para Mitre. En el minuto 49 del segundo tiempo, Marcos Machado armó una gran jugada individual y convirtió el 1-1 definitivo.

El empate no le permitió al Aurinegro sumar de a tres, pero sí cortar la racha de derrotas y rescatar un punto sobre el final ante su gente, en el estreno del nuevo ciclo encabezado por Biaggio.

En la próxima fecha, Mitre buscará volver al triunfo cuando visite a Estudiantes de Caseros, en otro compromiso clave para empezar a salir de la zona baja de la tabla.