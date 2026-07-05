Stand-by y su efecto en la factura de luz: ¿realmente vale la pena?

En Argentina, los electrodomésticos en stand-by pueden representar hasta un 10% del consumo eléctrico del hogar, lo que se traduce en un gasto significativo en la factura mensual. Este fenómeno, que afecta a millones de hogares, merece ser analizado para entender su impacto económico.

Hoy 18:02

En Argentina, el fenómeno del stand-by se ha vuelto un tema de interés general, dado que muchos electrodomésticos continúan consumiendo energía incluso cuando están apagados. Este consumo fantasma, como se le conoce, puede representar un gasto considerable en la factura de electricidad.

Estudios realizados en 2020 revelaron que un hogar promedio puede gastar alrededor de 200 pesos mensuales solo por dispositivos que permanecen en modo de espera. Equipos como televisores, computadoras y cargadores de teléfonos son los principales culpables de este derroche energético.

Además, el impacto ambiental de este consumo no debe ser subestimado. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la reducción de la energía consumida en stand-by podría contribuir a disminuir las emisiones de CO2, favoreciendo así la lucha contra el cambio climático.

Las recomendaciones para mitigar este consumo son sencillas. Desenchufar los aparatos que no se utilizan o utilizar regletas con interruptores puede ser una solución efectiva para evitar que la electricidad se desperdicie. De esta manera, no solo se ahorra en la factura, sino que también se colabora con el cuidado del medio ambiente.

Si bien la tecnología avanza y se desarrollan dispositivos más eficientes, el consumo en stand-by sigue siendo un desafío que los consumidores deben enfrentar. Tomar conciencia sobre este tema es crucial para lograr un uso más responsable de la energía.

Por último, es importante recordar que la normativa vigente en Argentina fomenta la eficiencia energética y establece parámetros para la fabricación de electrodomésticos. Esto no solo ayuda a los consumidores a reducir sus costos, sino que también promueve un uso sostenible de los recursos energéticos del país.