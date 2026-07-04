Batacazo histórico: con un doblete de Haaland, Noruega venció a Brasil y lo eliminó del Mundial 2026

En el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el seleccionado europeo dio la sorpresa este domingo al ganarle 2 a 1 a la Verdeamarela y de esta forma jugará los cuartos de final del Mundial 2026. Espera por México o Inglaterra.

Hoy 19:00

¿Dónde quedó aquel Brasil que dominaba los partidos a partir de la posesión, el talento y las sociedades ofensivas? La pregunta sobrevoló el MetLife Stadium durante gran parte de la noche. La modernidad parece haber transformado por completo a la Canarinha, que bajo la conducción de Carlo Ancelotti apostó por un estilo más directo, apoyado en la velocidad y el desequilibrio de Vinicius Junior. Sin embargo, esa fórmula encontró un límite ante una Noruega que sorprendió al mundo jugando como históricamente lo hacían los brasileños. Le ganó 2 a 1 y lo eliminó del Mundial 2026.

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Con Martin Odegaard y Patrick Berg manejando los tiempos del partido, los europeos monopolizaron la pelota y se hicieron dueños del trámite. Por las bandas, Antonio Nusa y Alexander Sorloth rompían líneas constantemente, mientras que Erling Haaland esperaba su momento para lastimar. El dominio noruego era evidente y llamaba la atención ver a Brasil replegado, esperando una transición rápida para golpear.

La gran oportunidad brasileña llegó cuando Matheus Cunha aceleró y provocó una infracción dentro del área que el árbitro sancionó tras revisar la acción en el VAR. Pero allí apareció una de las figuras de la noche. El arquero Orjan Nyland le contuvo el penal a Bruno Guimaraes y mantuvo con vida a su equipo. Lejos de sentir el golpe, Noruega tomó impulso y comenzó a generar situaciones cada vez más claras frente a un Alisson Becker que tuvo trabajo durante toda la primera mitad.

En el complemento, el desgaste físico comenzó a sentirse en ambos equipos. Vinicius Junior generó una clara ocasión para Endrick, pero nuevamente respondió Nyland. Del otro lado, Andreas Schjelderup también exigió a Alisson. El ingreso de Neymar buscó aportar pausa y creatividad, aunque la historia ya estaba inclinándose hacia el lado europeo.

Noruega nunca se intimidó por la camiseta pentacampeona del mundo. Continuó atacando, explotando especialmente las debilidades defensivas por el sector derecho de Brasil. Así llegó el primer golpe de Haaland, que apareció en el área para marcar la diferencia. El delantero del conjunto nórdico no se conformó y, cuando el partido agonizaba, volvió a demostrar que es mucho más que potencia física: controló, perfiló su zurda y sacó un remate letal para sentenciar la clasificación.

El descuento brasileño, convertido por Neymar desde el punto penal, solo sirvió para decorar el resultado. La victoria de Noruega fue merecida, histórica y dejó una enseñanza contundente. Mientras los europeos avanzan con una identidad clara y un fútbol ambicioso, Brasil se despidió del Mundial 2026 con la sensación de haber perdido algo más que un partido: perdió parte de la esencia que durante décadas lo convirtió en una referencia mundial.