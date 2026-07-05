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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 12º
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Mascotas

Buscan desesperadamente a una perrita que se perdió asustada por la pirotecnia

Su familia indicó que es negra, mestiza y tiene una renguera de nacimiento en una de sus patas. Se extravió en la zona de Ejército Argentino y piden ayuda para encontrarla.

Hoy 19:48
Perrita perdida Ej Arg

Una familia santiagueña busca desesperadamente a su perrita, que se perdió luego de asustarse por los ruidos de la pirotecnia durante la noche del viernes.

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Según indicaron, se trata de una perra negra, mestiza, similar a la de la fotografía, aunque un poco más alta. Como característica particular, tiene una pata renga de nacimiento, dato clave para poder reconocerla.

La mascota se extravió en la zona de Ejército Argentino y, desde entonces, sus dueños la buscan sin descanso, ya que hasta el momento no lograron dar con su paradero.

Por este motivo, solicitaron la colaboración de la comunidad para poder encontrarla. Quienes la hayan visto o puedan aportar algún dato deben comunicarse de inmediato al 3854068833.

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