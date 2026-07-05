Cientos de fieles protagonizaron la primera peregrinación en bicicleta al Santuario de Mama Antula

Ciclistas de distintos puntos de la provincia unieron la ciudad Capital con Villa Silípica en una jornada de fe, devoción y encuentro comunitario para honrar a Santa María Antonia de San José.

Hoy 20:03

Con profunda devoción y en un clima de fiesta comunitaria, se llevó a cabo con total éxito la Primera Peregrinación en Bicicleta al Santuario de Mama Antula, una propuesta religiosa y social que convocó a cientos de fieles y ciclistas de distintos puntos de la ciudad Capital y localidades vecinas.

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La actividad se desarrolló durante la mañana de este domingo y consolidó una nueva muestra de devoción popular hacia Santa María Antonia de San José, en una jornada marcada por la emotividad, la fe y el compromiso comunitario.

La columna de peregrinos tuvo como punto de partida las instalaciones de la Escuela Juan Pablo II, ubicada en el barrio Almirante Brown de la ciudad Capital. Allí, los participantes recibieron la bendición de salida antes de iniciar el recorrido rumbo a Villa Silípica.

A lo largo del trayecto, los ciclistas unieron el fervor religioso con la promoción del deporte, la vida saludable y el encuentro en comunidad, en el marco de una experiencia que fue acompañada por familias, vecinos y devotos.

El destino final de la travesía fue la Capilla de Mama Antula, en la localidad de Villa Silípica. A su arribo, los participantes compartieron un espacio de profunda espiritualidad al tomar gracia en las instalaciones del complejo religioso.

Posteriormente, la congregación se trasladó al Anfiteatro “Papa Francisco”, donde se desarrollaron las actividades centrales de recepción, oración y el tradicional encuentro fraterno entre los peregrinos y la comunidad local.

Desde la organización destacaron el comportamiento de los asistentes, el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad y salud, que permitieron que esta primera edición en dos ruedas se desarrollara bajo condiciones de cuidado y acompañamiento para cada uno de los pedalistas.